Ermittlungen in Würzburg Kirchenmauer mit russischen »Z«-Symbolen beschmiert

An die Mauer einer evangelischen Kirche in Würzburg haben Unbekannte ein »Z« gesprüht. Es ist das Zeichen der Unterstützer von Putins Angriffskrieg in der Ukraine – und die Verwendung in Deutschland gegebenenfalls strafbar.