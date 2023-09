11 / 15

Zwischen den Zehen quillt der Matsch hervor: Man hat das Schmatzen der Wüste in den Ohren, wenn man Bilder wie diese betrachtet. »Das Befahren des Geländes ist mit Ausnahme von Rettungsfahrzeugen nicht gestattet«, teilten die Veranstalter am Samstagmorgen mit. »Wenn Sie in [Black Rock City] sind, suchen Sie bitte Schutz und bleiben Sie in Sicherheit.«