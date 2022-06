»Extrem gefährliche Bedingungen« Yellowstone-Nationalpark wegen Überschwemmungen geschlossen

Wegen heftigen Regens und Überschwemmungen ist der Yellowstone-Nationalpark in den USA bis auf Weiteres für alle Besucher geschlossen worden. Die Parkverwaltung sprach am Montag von »Rekordüberschwemmungen«, die Straßen und Brücken beschädigt oder weggespült hätten. Außerdem warnte sie vor abstürzenden Felsen, Schlammlawinen und »extrem gefährlichen Bedingungen« im Park. Zahlreiche Menschen seien in Sicherheit gebracht und die Eingänge geschlossen worden.