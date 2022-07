Yellowstone-Nationalpark Serie von Bison-Attacken in den USA

Dieser Angriff ist kein Einzelfall. Bereits am Dienstag hatte ein Bison einen Mann attackiert. Der 34-Jährige war mit seiner Familie auf einer Wanderung in der Nähe des bekannten Geysirs »Old Faithful«. Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann sein Kind aus der Angriffslinie des Bisons zieht, bevor er selbst vom Bison in die Luft gerammt wird. Vater und Kind entkamen in der Folge. Der Mann wurde im Krankenhaus wegen Verletzungen am Arm behandelt.