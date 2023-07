Im Yellowstone-Nationalpark in den USA ist eine Frau von einem Bison angegriffen worden. Das Tier habe sie aufgespießt und schwer verletzt, teilte der Park mit.

Die 47-Jährige aus Arizona sei mit einer anderen Person in der Nähe der Lake Lodge an der Nordseite des Yellowstone-Sees unterwegs gewesen, als sie zwei Bisons entdeckt hätten. Die beiden Menschen hätten sich umgedreht und seien weggegangen. Eines der Tiere habe die Frau daraufhin attackiert. Sie sei mit »erheblichen« Verletzungen an Brust und Bauch per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Idaho gebracht worden.