Nun soll bei einem Prozess in Paris festgestellt werden, ob die Fluggesellschaft Schuld an dem Crash mit 152 Toten hat. Bei dem Prozess werden der Airline fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Es gibt 560 Nebenkläger, wie das Gericht mitteilte.

65 der Opfer waren Franzosen, die zumeist von den Komoren stammten. Sie waren von Paris und Marseille aus in die jemenitische Hauptstadt Sanaa geflogen und dort in die Unglücksmaschine zu dem ostafrikanischen Inselstaat Komoren umgestiegen. Am ersten Prozesstag nahmen Hunderte Angehörige der Opfer teil, viele wurden dabei aus Marseille zugeschaltet.

Airbus stürzte bei schlechter Sicht in die See

Kurz vor der Landung auf dem Flughafen der Hauptstadt Moroni stürzte der Airbus A310 bei schlechtem Wetter in den Indischen Ozean. Nur eine Zwölfjährige überlebte nach dem Absturz zehn Stunden lang leicht verletzt im Wasser, weil sie eine Rettungsweste trug und sich an ein Wrackstück klammerte. Die heute 25-Jährige will laut übereinstimmenden Berichten in dem Prozess aussagen (lesen Sie hier die Schilderungen der Überlebenden).