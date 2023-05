Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die beiden 22-Jährigen nach einer Herrentagsparty an – und später wohl auch in – den See gegangen waren.

Die Gesuchten, die im Kreis Oberhavel und in Berlin wohnen, hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Laut Polizei sollen sie in der Nacht zu Freitag dann in Richtung Großer Wentowsee gegangen sein. Dort waren am Wochenende Kleidungsstücke von beiden Vermissten gefunden worden.