Es fehlte nicht viel und Heybet Şener wäre im Februar in die Türkei abgeschoben worden. Der kurdische Aktivist, Anfang 30, saß bereits in Abschiebehaft am Münchner Flughafen. Das Verwaltungsgericht München hatte einen Eilantrag gegen die Rückführung abgelehnt, auch eine Petition vor dem bayerischen Landtag war gescheitert. Erst in letzter Minute erhielten Şener und sein Anwalt die Nachricht, dass der türkische Staatsbürger vorerst bleiben darf. Şener war nach seiner Verhaftung in den Hungerstreik getreten, ein Arzt hatte Zweifel an seiner Reisefähigkeit bekommen.

Dass Şeners Unterstützerinnen und Unterstützer fürchten, dem kurdischen Aktivisten könnte in der Türkei ein unfairer Prozess gemacht werden und im Gefängnis gar Misshandlungen drohen, spielte beim Stopp der Abschiebung keine Rolle. Ein Skandal, wie viele finden. Denn um die Rechtsstaatlichkeit ist es in der Türkei unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan nicht besonders gut bestellt.

Şener soll, so urteilten die türkischen Gerichte, angeblich Mitglied einer terroristischen Vereinigung sein. Ein Verfahren wegen Beleidigung des Präsidenten gegen ihn ist noch offen. Einer Einschätzung des Auswärtigen Amtes zufolge reiche es bereits, in den sozialen Medien eine regierungskritische Stellungnahme abzugeben, um sich in der Türkei dem Vorwurf der Präsidentenbeleidigung auszusetzen, schreibt die Grünen-Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel in einer Pressemitteilung. Der Umgang der bayerischen Landesregierung mit Şener sei für sie ein »Schlag ins Gesicht der Oppositionellen und politischen Gefangenen in der Türkei«.

Schwierige politische Verhältnisse Schon lange kritisieren Menschenrechtsaktivisten, dass kurdische Aktivistinnen und Oppositionelle noch immer in die Türkei abgeschoben werden dürfen. Trotzdem ist die Zahl der Rückführungen dorthin 2021 im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft angestiegen. Dies lässt sich einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken entnehmen, die dem SPIEGEL vorliegt. So wurden im vergangenen Jahr 361 Menschen zurück in die Türkei gebracht, das sind mehr als viermal so viele wie 2020. Damals waren es nur 79. Aufgrund von Corona war die Zahl der Abschiebungen insgesamt zwar vergleichsweise gering. Aber auch 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, waren es mit 154 Menschen deutlich weniger als 2021. Abschiebungen sind Ländersache.

Wie viele der Betroffenen kurdische Wurzeln haben, wird statistisch nicht erfasst. In der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage nennen die Linken neben Heybet Şener ein weiteres Beispiel: Abdulkadir Oğuz, Mitglied der prokurdischen Oppositionspartei HDP, drohe ebenfalls die Zwangsrückkehr. Dieser habe bereits von 2012 bis 2014 aus politischen Gründen in türkischer Haft verbracht. 2019 sei er nach Deutschland geflohen, weil er eine erneute Verhaftung fürchtete. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe seinen Asylantrag jedoch abgelehnt. Die Begründung: er sei kein Opfer politischer Verfolgung, sondern ein »normaler Krimineller«, schließlich sei er vor einem Regionalgericht verurteilt worden und nicht vor einem Antiterrorgericht. Das Bamf gehe außerdem davon aus, dass das Verfahren gegen ihn rechtsstaatlichen Prinzipien entsprochen habe. Ob dies tatsächlich so war, lässt sich von Deutschland aus aber schwerlich überprüfen.

»Diese Politik muss umgehend gestoppt werden« »Durch Berichte aus der Praxis ist bekannt, dass von diesen Abschiebungen immer wieder kurdische Geflüchtete betroffen sind, denen in der Türkei willkürliche Haft, Folter und andere gravierende Menschenrechtsverletzungen drohen«, sagt die Linken-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger. »Zu Recht wird kritisiert, dass Bund und Länder sich so zu Erfüllungsgehilfen von Erdoğans beispiellosen Angriffen auf Kurden, Linke und Oppositionelle machen. Diese Politik muss umgehend gestoppt werden.« Das Innenministerium selbst schätzt die Lage in der Türkei in der Antwort auf die Linken-Anfrage wie folgt ein: »Die Einhaltung von rechtsstaatlichen Grundsätzen sowie Verfahrens- und Beschuldigtenrechten bleiben in der Türkei im Bereich Terrorismus/Staatsschutz stark beeinträchtigt.« Zügige, faire und rechtsstaatliche Verfahren mit unabhängigen und unvoreingenommenen Gerichten, in denen Grund- und Menschenrechte hinreichend gewahrt würden, könnten in diesem Deliktsbereich nicht grundsätzlich angenommen werden. Der Bereich der allgemeinen Kriminalität sei hiervon nach Einschätzung der Bundesregierung hingegen nicht unmittelbar betroffen.