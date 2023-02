Obwohl den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr 19 Prozent mehr Menschen ertranken, lag die Zahl der Opfer um 16 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Neun von zehn der erfassten Unglücke ereigneten sich in Binnengewässern. 147 Menschen ertranken in Seen, 105 in Flüssen, 15 in Bächen, 22 in Teichen und 19 in Kanälen. In Schwimmbädern kamen 13 Menschen ums Leben. Im Meer starben 18 Menschen – nach 26 im Vorjahr. Die DLRG warnte davor, an unbewachten Gewässern baden zu gehen.