Wer wird befragt?

Früher wurden bei Volkszählungen alle Menschen angesprochen. Das ist inzwischen anders. Die Melderegister der Kommunen liefern nun Ausgangsdaten. Als Stichprobe werden etwas mehr als zehn Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland direkt angesprochen. Das sind etwa 10,3 Millionen Menschen.

Wie läuft die Befragung ab?

Durch ein Zufallsverfahren werden Anschriften ermittelt. Das Statistische Landesamt oder die kommunale Erhebungsstelle meldet sich bei den Menschen, die an der Befragung teilnehmen sollen. Eine Interviewerin oder ein Interviewer kündigt dann etwa eine Woche vorher per Post den Besuch an. In einer kurzen persönlichen Befragung soll ermittelt werden, wie viele und welche Personen in der Wohnung leben. Dann erhalten die ausgewählten Personen Zugang zu einem Onlinefragebogen, den sie ausfüllen müssen.