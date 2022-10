Ohne Handy oder Taschenlampe hat sich eine 15-jährige Touristin beim Gornergletscher in der Nähe von Zermatt verirrt. Die Jugendliche blieb an schwieriger Stelle mit drohendem Steinschlag stecken und konnte erst nach Stunden in der Nacht geborgen werden, wie die Air Zermatt berichtete.