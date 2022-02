»Zeynep« wütet in Europa Mindestens sieben Sturmtote – Hunderttausende Haushalte ohne Strom

Sturm »Zeynep« richtet in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden schwere Schäden an. Durch umstürzende Bäume bestand Lebensgefahr. Und in Deutschland »kehrt einfach keine Ruhe ein«, sagt ein Metorologe.