+++ Sturm-Update +++ Lagermauer der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen teilweise eingestürzt

Das Unwetter hat eine historische Mauer in der Gedenkstätte Sachsenhausen zum Einsturz gebracht. In Wuppertal fiel die Schwebebahn aus – und in Amsterdam wurde ein Mensch von einem Baum erschlagen. Der Überblick.