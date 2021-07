Unwetter in China Schwere Überschwemmungen in Zhengzhou – Hunderte Menschen in U-Bahn eingeschlossen

Nach starken Regenfällen sind in der Provinz Henan Flüsse über die Ufer getreten, in der Millionenmetropole Zhengzhou ist der Verkehr größtenteils zusammengebrochen. Viele Bewohner befinden sich in Lebensgefahr.