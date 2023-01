Beim Skifahren in Österreich ist am Neujahrstag eine Frau ums Leben gekommen, zwei weitere sind schwer verletzt worden. Eine 28-jährige Niederländerin stürzte auf einer steilen Piste am Hintertuxer Gletscher, durchbrach einen Sicherheitszaun und geriet über den Pistenrand hinaus. Sie starb an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur APA sagte. Ihre 27-jährige Begleiterin stürzte ebenfalls und verletzte sich schwer.