Das Auto hatte sieben Sitze, es stiegen jedoch 23 Menschen aus: Ein Schweizer Zöllner an der Grenze zu Deutschland bei Weil am Rhein erlebte eine Überraschung, als er den Wagen kontrollierte. In dem Fahrzeug, einem Seat Alhambra, befanden sich neun Erwachsene und 14 Kinder. Der Zöllner verweigerte die Einreise und informierte die deutsche Polizei.