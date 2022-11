Zoo in Sydney Fünf Löwen brechen aus ihrem Gehege aus

Lokalmedien zufolge befanden sich die Löwen nur rund hundert Meter von der Unterbringungsstätten entfernt, in der Gäste des Zoos die Nacht verbrachten. Magnus Perri war Teil des »Roar and Snore«-Ausflugs in den Tierpark, einer Zeltübernachtung nach dem Motto »brüllen und schnarchen«. Er berichtete dem »Guardian «, er sei am Mittwochmorgen von Mitarbeitern des Zoos geweckt worden.