Im Zoo in Zürich hat sich ein Krokodil in die Hand einer Tierpflegerin verbissen und minutenlang nicht losgelassen. Das Tier sei schließlich erschossen worden, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur SDA-Keystone. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Montag, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sie habe das Gehege reinigen wollen und dafür das männliche Philippinen-Krokodil von dem Bereich abgetrennt, sagte Zoo-Direktor Alex Rübel. Dabei sei es dem Tier gelungen, nach der Hand der Frau zu schnappen.

Da es nicht mehr losließ, habe man sich schließlich dazu durchgerungen, das Tier zu töten. Das etwa 1,5 Meter lange und rund 15 Kilogramm schwere Krokodil gehörte demnach zur seltenen Art der Philippinen-Krokodile von den Mindanao-Inseln, von denen es nur noch 250 Exemplare in freier Wildbahn gebe.

Im Zoo Zürich lebt noch ein Weibchen derselben Art, sagte der Direktor. Ob sich der Zoo nach einem neuen Männchen umschaut, ist noch unklar.