Ein Bergsteiger aus Nordrhein-Westfalen ist in der Nordwand der Zugspitze zu Tode gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, suchte der aus der Nähe von Bergisch-Gladbach stammende 62-Jährige am Dienstag im oberen Teil der als »Eisenzeit« bekannten Route nach dem richtigen Weg. Dabei verlor der Kletterer den Halt und stürzte 20 bis 30 Meter ab.