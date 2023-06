Warnung vor weiteren Schneeabgängen

Elf weitere Bergsteiger, die sich nahe der Unfallstelle aufhielten, mussten von Polizei und Rettungskräften per Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden warnten, in dem kommenden Wochen sei mit weiteren Schneeabgängen zu rechnen.