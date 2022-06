An der Unglücksstelle dauerten die Aufräumarbeiten derweil an. Der geborgene Waggon war am Sonntag zerteilt und eine Hälfte davon abtransportiert worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die entgleisten Wagen müssen zerlegt werden, damit sie überhaupt über die Straße mit Tiefladern weggefahren werden können. Mit einem Spezialkran und weiteren schweren Gerätschaften waren die Einsatzkräfte am Sonntag am Werk.