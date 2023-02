Im Fall des losgerissenen Autotransporters in Emden entstand Sachschaden, weil ein Teil einer Laderampe am Heck des Schiffs abriss. Nach Polizeiangaben war die Sicherheit und Seetüchtigkeit des Frachters dadurch aber nicht beeinträchtigt. Auch in diesem Fall sicherten Schlepper das Schiff und brachten es zurück an die Kaimauer. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

Bei Sturm und vier Meter hohen Wellen hatte bereits am Dienstagabend ein mit Maschinenausfall treibender Stückgutfrachter auf der Nordsee westlich von Helgoland für einen Notfalleinsatz gesorgt. Wie das Havariekommando in Cuxhaven mitteilte, trieb die 132 Meter lange »Royal II« nach einem Maschinenausfall bei starkem Wind seit dem späten Nachmittag westlich der Insel in der Deutschen Bucht.