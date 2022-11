Wagen fliegt von der Straße Zwei junge Zuschauer sterben bei Rallye-Unfall in Belgien

Eine Rallye in Belgien endete für zwei junge Zuschauer tödlich: Am Sonntag wurden ein 16-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Mann von einem der teilnehmenden Wagen erfasst und getötet. Der Wagen war am Sonntag während der Condroz-Huy-Rallye nahe der Stadt Wanze von der Straße abgekommen, wie die Behörden mitteilten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden mehrere weitere Menschen bei dem Unfall verletzt. Bei Rallyes fahren die Autos nicht auf Rennstrecken, sondern auf abgesperrten öffentlichen Straßen.