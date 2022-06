Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelfranken sind am Sonntag zwei Menschen gestorben. Das motorisierte Flugzeug mit den beiden Insassen sei gegen 11.30 Uhr in der Nähe eines Flugplatzes in der Gemeinde Büchenbach im Landkreis Roth auf einem Feld abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Ultraleichtflugzeug sei wohl im Landeanflug gewesen. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.