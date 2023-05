Der damals 19 Jahre alte Réveil gehörte einer Widerstandsgruppe an, die bei einem Angriff auf deutsche Soldaten in Tulle zahlreiche Gefangene gemacht hatte. Sie zogen sich mit ihnen in ein schlecht zugängliches Waldgebiet zurück. »Wir wussten nicht, was wir mit ihnen machen sollten«, erinnert sich Réveil in einem am Montagabend veröffentlichten Interview mit der Zeitung »La Montagne« .

»Man war auf so viele Gefangene nicht vorbereitet«

»Wir haben den Befehl bekommen, sie zu erschießen«, berichtet er. Jeder von ihnen habe einen der Deutschen töten sollen. Da niemand die Frau erschießen wollte, sei einer ausgelost worden. »Wir haben sie alle gezwungen, ihr eigenes Grab auszuheben. Dann haben wir Kalk hineingeschüttet. Es roch nach Blut«, berichtet er. »Und dann haben wir nie wieder darüber gesprochen.«