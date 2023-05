Die Stadt Cox's Bazar in Bangladesch dürfte ebenfalls stark getroffen werden. Dort leben rund eine Million Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar in notdürftigen Unterkünften. Viele waren im Vorfeld evakuiert worden.

Die Menschen wurden aufgefordert, sich von den Küsten fernzuhalten, wo heftige Flutwellen erwartet wurden. Laut GDACS könnten insgesamt bis zu 3,1 Millionen Menschen betroffen sein.

Viele in der Region haben Angst, dass »Mocha« so schreckliche Folgen haben könnte wie vor 15 Jahren der Zyklon »Nargis«. Am 2. und 3. Mai 2008 hatte der Tropensturm in Myanmars Irrawaddy-Delta Schätzungen zufolge fast 140.000 Menschen in den Tod gerissen. Die Verwüstungen waren gewaltig.