Ungewöhnlicher Fund Sieben verendete Wale an der Westküste Zyperns angeschwemmt

So viele tote Tiere hat es noch nie in diesem Küstenabschnitt Zyperns gegeben: Ein Grund für den Tod der sieben Cuvier-Schnabelwale könnte womöglich auch das schwere Erdbeben in der Türkei sein.