Foto: Rahel Süßkind / DER SPIEGEL

Speeddating in einer deutschen Millionenstadt In 20 Minuten werde ich vor einer Unbekannten sitzen. Wie wird sie sein?

Ich bin seit vier Jahren Single und frage mich, warum. 2023 will ich endlich eine Partnerin finden. Doch bis zu »I love you to the moon and back« ist es noch ein weiter Weg.