SPIEGEL: Angenommen, ich hätte eine junge Tochter, die sich auf das Konzert ihres Idols vorbereitet. Was gebe ich ihr mit auf den Weg?

Henchen: Ich würde als Mutter mit der Tochter darüber sprechen, was passieren kann und inwiefern gerade Menschen mit Macht manipulativ sein können und ihre Autorität nutzen können, um zu bekommen, was sie wollen. Darüber hinaus kann ich erklären: Es ist schön, für jemanden zu schwärmen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich für denjenigen sexuell verfügbar sein muss. Ich kann erklären, dass man Sex mit jemandem haben kann, den man nicht liebt – aber sich trotzdem gut dabei fühlen sollte. Wer in einem sexpositiven Umfeld aufwächst und von Anfang an seine Grenzen klar kommunizieren durfte und die eigenen Grenzen kennt, kann in solchen Situationen zu sich stehen und toxische Sexualität vermeiden.

SPIEGEL: Was können Jugendliche tun, die sexuelle Erfahrungen gemacht haben, die sich im Nachhinein nicht richtig anfühlen?

Henchen: Ich versuche, Jugendliche für ihre eigenen Gefühle zu sensibilisieren. Sie müssen lernen, das zu spüren – und diese Gefühle darf ihnen niemand absprechen! Sie können mit Freundinnen und Freunden darüber reden, natürlich mit den Eltern, wenn sie sich damit gut fühlen. Wer eine neutrale Stelle sucht, dem empfehle ich immer die Pro Familia als Anlaufstelle oder vergleichbare Einrichtungen, in denen viele SexualpädagogInnen oder SexualtherapeutInnen sitzen und – ganz wichtig – gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht.