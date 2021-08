Foto: Ohlamour Studio / Stocksy United

Drogen und Orgasmen Wenn Sex nur auf Speed noch Spaß macht

Beim Masturbieren nimmt Frank Amphetamine. Die bringen ihn in den Himmel – und seine Ehe an die Belastungsgrenze. Und nicht nur in Beziehungen ist sogenannter Chemsex ein Problem. Geeignete Therapieangebote fehlen.