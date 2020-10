Foto: Heike Klovert / DER SPIEGEL

Ein Paar erzählt Icon: Spiegel Plus "Irgendwann fragte sie mich, ob ich weniger atmen könne"

Anne schläft neun Stunden in Dunkelheit. Ihr Mann Norbert bleibt gern lang wach und lässt das Licht an. Dann zogen sie in getrennte Schlafzimmer. Und nun? Wir haben sie getrennt voneinander befragt.