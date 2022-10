SPIEGEL: Entwickeln sie sich weiter oder brauchen sie nur stärkere Reize?

Lepique: Wir befragen auch Männer, die unsere Plattform nutzen, und die erzählen genau das: Sie gucken Videopornos, seit sie 13 sind, teils mehrfach am Tag. Die brauchen immer härtere Reize. Beim Audioformat ist es anders: Man hört etwas – und spürt es dann in seinem Körper. Da spielt Embodiment eine Rolle, also das Zusammenspiel von Körper und Psyche. Du konzentrierst dich auf das, was in DEINEM Kopf ist, in DEINER Fantasie. Also auf das, was DICH anmacht und nicht, was ein Stream dir zeigt.