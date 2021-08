Foto: Davin Gegolick / Getty Images

Bin ich jetzt die nörgelnde Mutter? Mental Load macht keine Buntwäsche

Aha, Mütter sollen loslassen, abgeben, selbstbewusster sein. Am Sonntag über Haushaltsaufteilung reden ist so ehegefährdend wie Samstagabend fremdgehen, nur nicht so prickelnd. Noch ist Gleichberechtigung eine Illusion.