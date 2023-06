Zusammen oder getrennt?

Schweigen, Schwitzen, Stammeln. Egal, wie entspannt das erste Date verläuft, am Ende steht die Frage: Wer zahlt? Und wenn wir vorher nicht darüber geredet haben, kann diese Frage dafür sorgen, dass mindestens eine Person danach frustriert nach Hause geht. Wer was zahlt, sollten wir daher am besten direkt bei der Verabredung ansprechen, rät Psychologe Mike Schäfer im SPIEGEL-Podcast Smarter leben: