Für mehr als ein Drittel der jungen Männer ist Gewalt in der Partnerschaft okay: Zu dem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage in Auftrag von Plan International . 34 Prozent der Männer geben demnach an, gegenüber Frauen »schon mal handgreiflich« zu werden, »um ihnen Respekt einzuflößen«. Im Streit mit der Partnerin halten es 33 Prozent der Männer für akzeptabel, wenn ihnen »gelegentlich die Hand ausrutscht«. 17 beziehungsweise 14 Prozent der Frauen stimmten den Aussagen ebenfalls zu, heißt es in der Untersuchung.