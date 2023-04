Statt in Träumen und falschen Vorstellungen voneinander zu verharren, sollten wir uns wirklich aufeinander einlassen und echtes Interesse zeigen. Pickert plädiert deshalb dafür, einen Beziehungsvertrag aufzusetzen. Der muss nicht schriftlich sein, aber wir müssen herausfinden, wer wir sind, was wir wollen und wie ein gemeinsamer Lebensweg aussehen könnte.

»Ich würde mich so schnell und so nachhaltig wie möglich über Dinge verständigen, wie: Wer macht was, über Geschlechtergerechtigkeit, über Visionen und Lebenspläne und Ideen und Wünsche und Bedürfnisse. Und all diese Dinge sind keine Garantie dafür, dass es auf Lebenszeit für immer toll wird.«