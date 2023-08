SPIEGEL: Geben Sie einmal ein paar typische Beispiele.

Degen: Mir fällt ein Manager aus Frankfurt ein, der Frauen einlädt, im Taxi mitzufahren. Er denkt, dass er so keine Zeit verschwendet, weil er die Fahrt ohnehin machen muss. Es wird heute kaum mehr investiert, weder emotional noch monetär. Wir nehmen Dates mit in den Baumarkt. Oder man lädt auf ein Bier ein, und wenn es nicht läuft, sitzen die Kumpels nebenan in der Bar. Bloß keine Zeit verschwenden. Es gibt auch Frauen, die nehmen ihre Dates mit zur Maniküre oder fragen, ob man zusammen joggen gehen kann, dann ist wenigstens die sportliche Pflicht des Tages erledigt. Das Problem dabei ist: Es ist keine Hinwendung zu einem neuen Menschen, so kann keine echte Begegnung entstehen. Was wir brauchen, ist eine Re-Romantisierung.

SPIEGEL: Ist Online-Dating per se unromantisch?

Degen: Was wir festgestellt haben: Menschen, die sich auf Tinder treffen und dort abwerten, finden sich auf Instagram plötzlich total toll. Auf dieser Plattform werden Menschen als schöner, loyaler, authentischer wahrgenommen. Wenn wir mit dieser Einstellung in das Date gehen, hat das viel mehr Potenzial.

SPIEGEL: Also raten Sie, auf Instagram anzubändeln?

Degen: Ich sage, dass eine andere Einstellung hilft. Wir sollten den sogenannten Pygmalioneffekt für uns nutzen. Der besagt: Wenn ich das Beste vom anderen erwarte, wird die Person besser. Mit dieser Haltung gelingt womöglich eine tiefere Begegnung. Warum können wir nicht auch mal mit Herzlichkeit um uns werfen? Wir könnten sagen: Ich finde es attraktiv, dass du dich in fremden Städten so gut zurechtfindest. Was ist so schlimm daran, wenn man ein bisschen Bewunderung schenkt? Was ist so schlimm, mal Blumen zu kaufen und zu sagen: Ich finde, du bist wunderschön?