SPIEGEL: Frau Zaree, was bedeutet für Sie Authentizität?

Zaree: Wahrhaftigkeit. Eine Übereinstimmung zwischen dem, was für einen wichtig ist, und dem folgenden Handeln. Wir erfüllen oft gesellschaftliche Erwartungen und wissen gar nicht mehr, was unsere Einzigartigkeit ausmacht.

SPIEGEL: Welche Rolle spielt dabei die Mode?

Zaree: Als Teenager in Frankfurt trugen wir Mode, die über den Rap aus den USA und aus den Pariser Banlieues kam. Damals steckten wir etwa unsere Hosen in Strümpfe. Obwohl wir nicht alle unbedingt aus prekären Verhältnissen kamen, wie in den Pariser Vororten, haben wir uns über die Mode mit denen identifiziert

SPIEGEL: Warum das?

Zaree: Was uns mit ihnen verband, war die Erfahrung, nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein und als solche auch nicht anerkannt zu werden. Es ist heute noch so, dass mich Leute fragen, woher ich eigentlich komme, wenn ich sage, ich bin Deutsche. Dadurch identifiziert man sich mit der Kultur, in der eine Stimme für die "Anderen" gefunden wird.