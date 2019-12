452 Kilometer Amtsblätter

Die Kunden stehen in der Schlange oder sitzen auf der Wartebank - und ärgern sich. In Rom genauso wie in der Provinz. Mitunter fallen die Bearbeitungscomputer aus, dann geht eine Weile gar nichts. Manchmal gibt es die gewünschten Briefmarken nicht mehr, dann kommt man eben tags darauf wieder.



Italiens Post ist 2015 teilprivatisiert worden. Und doch weckt sie manchmal Erinnerungen an die DDR. Wie einst im Arbeiter-und-Bauern-Staat muss man im Italien von heute den Inhalt von Päckchen auf einem Formular deklarieren: Stückzahl, Preis und Zweck - "Geschenk", zum Beispiel. Dann zahlt man für das 1,5-Kilo-Päckchen nach Deutschland 24 Euro – einfache Fracht, Luftpost wäre zu teuer – und noch einmal 4,50 Euro für die neue, postalisch korrekte Verpackung, in die man den Inhalt aus dem eigenen, nicht normgerechten Karton umbetten musste.

So wie bei der Post geht es vielerorts zu. Beim TÜV oder im Krankenhaus, in der Bank und natürlich im Finanzamt oder gar dem Einwohnermeldeamt, wo man, in