Noemi Ristau fährt gern steile Pisten hinab und kann dabei fast nichts sehen. Normalerweise kommt die paralympische Skiläuferin nur deshalb ans Ziel, weil eine Helferin vor ihr herfährt und Anweisungen zuruft. Doch an diesem Tag will Ristau ganz allein eine Abfahrt meistern, und das mit zwei Prozent Sehkraft.

"Three, two, one, ready, go", wird ihr der Countdown über ein Headset in ihrem Helm zugespielt. Die fast blinde Sportlerin stürzt sich, ohne zu zögern, den Hang hinunter und fährt auf das erste Tor zu.

"Uuuuuuund hopp", spricht ihre Teamkollegin Paula Brenzel ins Ohr, die das Rennen über eine Kamera auf Ristaus Helm verfolgt. Die Skiläuferin legt sich in die Kurve. Schnee spritzt zur Seite. Weiter geht es in nervenaufreibender Geschwindigkeit. Ein harmloser Fehler, eine winzige Verzögerung in der Datenübertragung zwischen Skiläuferin und Helferin – und Ristau könnte stürzen und sich schwer verletzen.

Doch das Experiment gelingt, die Athletin erreicht das Ziel. Dank des Einsatzes der Mobilfunktechnik