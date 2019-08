Gleich wird er sie stellen, der Mann an der Kasse, diese Frage: "Woher kommen Sie?" Es sind noch zwei Menschen vor mir in der Schlange, hier am Eingang zur Ausstellung in der Polnischen Post in Danzig. Mit Bleistift vermerkt der Mann, kaum älter als ich, die Herkunft der Besucher. Bis jetzt erspähe ich auf seinem Zettel, für heute, nur "P" wie Polen.

"Berlin, Deutschland", sage ich, überbetont beiläufig. Und da ist es, dieses kurze Zögern in seiner Bewegung, der zweite Blick auf mich, der, so vermute ich, der Einschätzung meines Alters dient, die unausgesprochene Frage: Warum bist du hier? Wo war dein Großvater damals? Was hat er getan? Was ist deine Geschichte in der Geschichte?