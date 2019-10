Es ist mal wieder einer dieser Tage: Der Chefin kann es heute keiner recht machen, der Kaffee im Büro ist alle, und der Busfahrer schließt die Tür vor Ihrer Nase. Kommen Sie dann abgehetzt im Kindergarten an, erwartet Sie statt freudiger Blicke nur ein langes Gesicht: "Du kommst zu früh!"



Noch eine halbe Stunde, dann muss das Kind umgezogen beim Turnen sein. Es will sich jetzt, noch im Kindergarten, aber gar nicht erst anziehen lassen, die Stimmung verschlechtert sich von Versuch zu Versuch, am Ende sind beide mit den Nerven fertig und eilen zeternd zum Sport. Wie es dort weitergeht? So wie es angefangen hat.

Ist es nicht so, dass Kinder immer dann besonders schlecht drauf sind, wenn man selbst gestresst ist? Eben. Denn meist schaukelt es sich immer weiter hoch: Der Papa ist genervt, weil sein Kind erst noch das Spielzeugauto in die Parkgarage fahren muss, während er in Winterjacke im überheizten Kindergarten schwitzt. Das Kind bemerkt sein gereiztes Verhalten, fühlt sich unter Druck gesetzt und reagiert seinerseits besonders trotzig. Bis am Ende beide schreien.

Deshalb ist es so wichtig, dem Abholen die Zeit zu geben, die es braucht, damit entspannt in den Feierabend gestartet werden kann. Nur: Wie gelingt das am besten?