Seit Jahrzehnten bemüht sich die Staatengemeinschaft um konkrete Abrüstungsergebnisse. Doch noch immer lagern knapp 14.000 Nuklearsprengköpfe in den Waffenarsenalen, mehr als 90 Prozent davon in den USA und in Russland. Rund 4.500 dieser Waffen warten darauf, zerlegt und beseitigt zu werden.

Bis heute ist kein einziger Sprengkopf unter internationaler Aufsicht unschädlich gemacht worden. Stattdessen haben sich die Supermächte bei ihren ohnehin ins Stocken geratenen Abrüstungsbemühungen darauf beschränkt, Trägersysteme wie Flugzeuge oder Raketen gezielt zu zerstören – und die Reste öffentlich zu präsentieren, damit die andere Seite dies per Satellit überprüfen kann. So schnitten etwa die Amerikaner die Flügel ihrer B-52-Bomber ab und legten sie gut sichtbar neben den Flugzeugen in die Wüste Arizonas.

Das allein wird jedoch nicht reichen. Selbst wenn eingelagerte Sprengköpfe technisch nicht mehr für einen Kriegseinsatz geeignet sind, stellen sie weiterhin eine Gefahr dar. Denn sie könnten gestohlen