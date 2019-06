"AC/DC hilft gegen Vergessen"

SPIEGEL: Herr Professor Kölsch, was läuft in uns ab, wenn wir Musik hören?

Kölsch: Sehr viel! So probiert unser Gehirn etwa pausenlos, in der riesigen Flut aus Sinneseindrücken Muster zu erkennen. Es sucht Regeln, speichert sie ab und wendet sie beim nächsten Mal an. Unser Gedächtnis trifft so Vorhersagen. Musik kann nun mit dieser Erwartung spielen – indem es sie bestätigt oder bricht. Das erzeugt Spannung und Emotion. Und aktiviert unser Gehirn.

SPIEGEL:Und warum schießen mir etwa bei "Fragile" von Sting immer gleich Tränen in die Augen, wenn es im Radio läuft – auch wenn ich eine Sekunde vorher noch total fröhlich war?

Kölsch: Wenn das Hören eines Stücks an eine emotionale Erfahrung gekoppelt ist, wird diese automatisch im Gedächtnis gespeichert. Beim Hören der Musik wird dann auch die Erinnerung aktiviert. Deshalb hören einige Menschen traurig klingende Musik nicht nur, wenn sie traurig sind, sondern auch gern aus Nostalgie: Es erzeugt eine Erinnerung, vielleicht einen Schauer, aber einen