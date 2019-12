Ade Boomer

Martin Werding ist Professor für Sozialpolitik und Öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum. Er berät die Bundesregierung in der Frage, was die Demografie für die Sozialetats bedeutet.

SPIEGEL: Wie wird sich die deutsche Gesellschaft in den Zwanzigerjahren verändern?

Werding: Anders, als wir vor einigen Jahren noch angenommen haben. Es ist nicht zu erwarten, dass die Bevölkerung deutlich schrumpfen wird. Die Szenarien fallen günstiger aus, weil mehr Menschen eingewandert sind und die Geburtenziffer leicht gestiegen ist.

SPIEGEL: Sind die Folgen des demografischen Wandels harmloser als gedacht?