SPIEGEL: Als Wiener "Tatort"-Kommissarin prägen Sie das Wien-Bild vieler Deutscher. Sind Sie überzeugte Wienerin?

Neuhauser: Oh ja! Ich mag die entschleunigte Art, die diese Stadt prägt. Wien hat schon ein bisschen was von Süden, von Balkan. Diese Mischung der vielen Nationalitäten, das ist sehr angenehm. Außerdem sind die Freizeitmöglichkeiten gigantisch, es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Das, was über die hohe Lebensqualität von Wien gesagt wird, unterschreibe ich.

SPIEGEL: Sie hatten einen griechischen Vater und haben schreiben in Ihrem Buch, Sie fühlten sich in zwei Ländern zu Hause.

Neuhauser: Mein Großvater war Österreicher und ist gleich nach dem Studium als junger Ingenieur nach Griechenland gegangen. Dort hat er seine zukünftige Frau kennengelernt. Mein Vater, geboren in Piräus, aufgewachsen auf Syros, ist also ein Grieche gewesen, auch wenn er lange Zeit in Österreich gelebt hat. Meine Mutter war Österreicherin. Dass er nicht aus Österreich kam, merkte man an seinen Artikelfehlern.