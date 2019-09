Die Enthüller verstecken sich in einer Seitenstraße von Kairo, im sechsten Stock eines Wohnhauses. Unten an der Tür verrät kein Klingelschild, wer die Bewohner sind. Oben holt sich Lina Attalah ihr Frühstück aus der Küche, ein Müsli mit Früchten. Attalah ist Chefredakteurin des Onlineportals Mada Masr, zu Deutsch etwa "die Weite Ägyptens". Es ist die letzte unabhängige Redaktion des Landes. Attalah sagt, sie frage sich selbst, weshalb die Behörden ihre Redaktion noch nicht verboten haben. "Vielleicht ist unsere Zeit noch nicht gekommen."

Das große Thema der Morgenkonferenz ist ein Anschlag, wie so häufig. Diesmal sind bei einer Explosion 22 Menschen ums Leben gekommen, 47 wurden verletzt. Die Behörden sprachen von einem Autounfall, später von Terrorismus. Attalah und ihre Kollegen überlegen, wie sie damit umgehen sollen. Am Ende beschließen sie, das zu tun, was jede Redaktion nach einem Ereignis dieser Größe tun würde: Sie versuchen, Gesprächspartner ausfindig zu machen, beginnen mit Recherchen,