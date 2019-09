In autoritären Staaten liegt die Verantwortung allein bei den Herrschern, die Bürger sind Objekte der Politik, oft auch deren Opfer. Die Demokratie dagegen teilt die Verantwortung: Die Bürger können über ihre Stimmen die Politik beeinflussen. Damit werden sie politisch mündig und sind mitverantwortlich für die Zustände eines Landes.

Rund ein Viertel der Bürger, die am Sonntag der vergangenen Woche in Brandenburg und Sachsen gewählt haben, entschieden sich für die AfD. Und diese AfD war nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren, eine etwas diffuse rechte Partei, die sich in die eine oder andere Richtung bewegen konnte. Vor den Wahlen am Sonntag gab es ein klares Bild.

Andreas Kalbitz, Spitzenkandidat in Brandenburg, hat sein halbes Leben in rechtsextremen Kreisen zugebracht. Jörg Urban, Spitzenkandidat in Sachsen, hat sich mit der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung gemeingemacht. Björn Höcke, demnächst Spitzenkandidat bei der Wahl in Thüringen, zeigte sich mit beiden in Chemnitz bei einem Aufmarsch,