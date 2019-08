Martin Jacob, 61, hat an diesem Dienstag noch viel zu tun. Die Pflaumenbäume in Weira, Thüringen, spielen verrückt, sie wachsen in diesem Sommer so rasant, dass die Äste über die Gartenzäune hängen. Jacob fährt deshalb durch die Nachbarschaft, sägt die Äste ab und transportiert sie mit einem kleinen Laster weg. Jacob arbeitet für die Gemeinde. Seit Januar 1999 ist er außerdem ihr Bürgermeister, ehrenamtlich.



In der hügeligen Siedlung, eine gute Autostunde östlich von Erfurt entfernt, leben knapp 400 Menschen. "Ich kenne sie alle", sagt Jacob und grüßt tatsächlich jeden, der ihm über den Weg läuft. Wenn es Probleme in der Nachbarschaft gibt, ist Jacob der Ansprechpartner. Würde man in dem idyllischen Ort so etwas wie die Mitte der Gemeinschaft suchen, jemanden, bei dem alles zusammenläuft, man würde Bürgermeister Jacob finden.

Jacob war lange Mitglied der CDU. Seit August 2017 ist er bei der AfD. Seine Wähler hat das nicht verschreckt, sie wählten ihn trotzdem.

Jacob ist in die AfD eingetreten,