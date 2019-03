Das unmoralische Angebot ereilte Peter Schneider(*) in entspannter Urlaubsatmosphäre. An der sonnigen Costa Brava, unweit des Ferienparadieses Lloret de Mar, hatte der Kaufmann im vergangenen Sommer einen alten Bekannten aus Süddeutschland getroffen. Man sprach über ein Geschäftsmodell der besonderen Art: Schneider könne ohne große Mühe "einen Tausi" verdienen, wenn er im Gegenzug seinen Namen für eine nicht ganz lupenreine Spendenangelegenheit hergeben würde.

Kaufmann Schneider, der in geschäftlichen Dingen wenig Berührungsängste mit der deutschen Justiz hat, willigte ein. Wunschgemäß bestätigte er, für die Wahlkampfkampagne eines gewissen Jörg Meuthen eine hohe vierstellige Summe zur Verfügung gestellt zu haben. Nachdem Schneider eine entsprechende Erklärung unterzeichnet hatte, sei der versprochene Lohn geflossen, berichtet er. Daheim in Deutschland habe er dann die 1000 Euro erhalten, "in cash".

An die spanische Urlaubsepisode erinnert sich der Kaufmann heute nur noch ungern: Als ihn